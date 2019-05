Giro: Viviani declassato, vittoria 3/a tappa a Gaviria

La volata di Elia Viviani è stata giudicata scorretta per cambio di direzione. La giuria del 102/o Giro d'Italia, dopo avere analizzato la volata della 3/a tappa (Vinci-Orbetello, lunga 220 chilometri), ha declassato il campione italiano in carica. La vittoria va dunque al colombiano Fernando Gaviria, che si è piazzato al secondo posto, alle spalle di Viviani.

Lo sloveno Primoz Roglic indossa la maglia rosa di leader della classifica generale per il terzo giorno.