Serie A: Atalanta Roma

Probabili formazioni di Atalanta-Roma.



Atalanta (3-4-1-2): 95 Gollini; 2 Toloi, 6 Palomino, 19 Djimsiti; 21 Castagne, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 18 Malinovskyi, 88 Pasalic; 72 Ilicic. (31 Rossi, 57 Sportiello, 3 Caldara, 7 Czyborra, 33 Hateboer, 5 Tameze, 10 Gomez, 90 Colley, 9 Muriel, 91 D. Zapata). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidati: Malinovskyi, Pasalic. Indisponibili: B. Sutalo.



Roma (4-2-3-1): 13 Pau Lopez, 33 Bruno Peres, 6 Smalling, 20 Fazio, 11 Kolarov, 21 Veretout, 23 Mancini, 77 Mkhitaryan, 7 Pellegrini, 8 Perotti, 9 Dzeko. (83 Mirante, 63 Fuzato, 45 Cardinali, 5 Juan Jesus, 15 Cetin, 18 Santon, 37 Spinazzola, 14 Villar, 17 Under, 31 Perez, 99 Kluivert, 19 Kalinic). All.: Fonseca. Squalificati: Cristante. Indisponibili: Mirante, Zappacosta, Zaniolo, Diawara, Pastore. Diffidati: Pellegrini, Veretout, Dzeko.



Arbitro: Orsato di Schio Quote Snai: 1,80 4,25 3,90