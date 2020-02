Serie A: Lecce Spal

Probabili formazioni Lecce-Spal.



Spal (4-2-3-1): 99 Berisha, 4 Cionek, 41 Bonifazi, 87 Zukanovic, 13 Reca, 11 Murgia, 19 Castro, 21 Strefezza, 8 Valoti, 31 Di Francesco, 37 Petagna. (25 Letica, 22 Thiam, 40 Tomovic, 27 Felipe, 66 Salamon, 93 Fares, 67 Cannistrà, 23 Vicari, 6 Valdifiori, 7 Missiroli, 96 Tunjov, 10 Floccari). All.: Di Biagio. Squalificati: nessuno. Diffidati: Strefezza e Vicari. Indisponibili: Dabo, D'Alessandro e Cerri.



Lecce (4-3-1-2): 22 Vigorito; 29 Rispoli, 5 Lucioni, 13 Rossettini, 7 Donati; 37 Majer, 14 Deiola, 72 Barak; 18 Saponara; 10 Falco, 9 Lapadula. (21 Gabriel, 97 Chironi, 3 Vera, 4 Petriccione, 6 Paz, 8 Mancosu, 11 Shakov, 27 Calderoni, 39 Dell'Orco, 77 Tachtsdis). All.: Liverani. Squalificati: nessuno. Diffidati: Rispoli, Tachtsidis. Indisponibili: Babacar, Farias, Meccariello.



Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Quote Snai: 2,20; 3,45; 3,20.