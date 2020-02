Serie A: Napoli Lecce, Brescia Udinese, Genoa Cagliari, Parma Lazio

Serie A, Le partite di domenica



Alle 15

Napoli Lecce,

Brescia Udinese,

Genoa Cagliari,



Alle 18

Parma Lazio



Probabili formazioni di Napoli-Lecce.



Napoli (4-3-3): 1 Meret, 22 Di Lorenzo, 26 Koulibaly, 44 Manolas, 6 Mario Rui, 5 Allan, 4 Demme, 20 Zielinski, 7 Callejon, 99 Milik, 24 Insigne. (25 Ospina, 27 Karnezis, 23 Hysaj, 13 Luperto, 19 Maksimovic, 12 Elmas, 8 Fabian Ruiz, 68 Lobotka, 61 Politano, 34 Younes, 11 Lozano, 14 Mertens, 9 Llorente). All. Gattuso. Indisponibili: 2 Malcuit, 31 Ghoulam, Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno



Lecce (4-3-1-2): 22 Vigorito; 29 Rispoli, 5 Lucioni, 13 Rossettini, 7 Donati; 14 Deiola, 4 Petriccione, 37 Majer; 8 Mancosu; 10 Falco, 9 Lapadula. (97 Chironi, 3 Vera, 4 Petriccione, 6 Paz, 11 Shakov, 18 Saponara, 27 Calderoni, 35 Rimoli, 39 Dell'Orco, 72 Barak). All.: Liverani. Squalificati: nessuno. Diffidati: Tachtsidis. Indisponibili: Babacar, Farias, Gabriel, Meccariello, Tachtsidis.



Arbitro: Giua di Olbia Quote Snai: 1,20 6,75 13,00



Probabili formazioni di Genoa-Cagliari.



Genoa (3-5-2): 1 Perin; 14 Biraschi, 2 C.Zapata, 55 Masiello; 18 Ghiglione, 29 Cassata, 20 Schone, 27 Sturaro, 4 Criscito; 9 Sanabria, 99 Pinamonti (22 Marchetti, 5 Goldaniga, 33 Pajac, 16 Eriksson, 92 Soumaoro, 3 Barreca, 21 Radovanovic, 32 Ankersen, 19 Pandev, 30 Favilli, 23 Destro) All.: Nicola. Squalificati: Romero, Behrami. Diffidati: Ghiglione, Pandev, Schone. Indisponibili: Lerager, Iago Falque.



Cagliari (4-3-1-2): 28 Cragno, 24 Faragò, 19 Pisacane, 15 Klavan, 3 Lu. Pellegrini, 18 Nandez, 17 Oliva, 21 Ionita, 4 Nainggolan, 10 Joao Pedro, 99 Simeone. (90 Olsen, 1 Rafael, 12 Cacciatore, 3 Mattiello, 40 Walukiewicz, 22 Lykogiannis, 14 Birsa, 20 Gaston Pereiro, 9 Paloschi, 26 Ragatzu). Indisponibili: Ceppitelli, Pavoletti, Rog. Squalificati: Cigarini. Diffidati: Ceppitelli, Nainggolan.



Arbitro: Calvarese di Teramo Quote Snai: 2,40 3,35 2,95



Probabili formazioni di Brescia-Udinese.



Brescia (4-3-1-2): 1 Joronen; 2 Sabelli, 24 Mangraviti, 14 Chancellor, 26 Martella; 25 Bisoli, 4 Tonali, 31 Bjarnason; 28 Romulo; 18 Ayé, 9 Al.Donnarumma. (22 Alfonso, 12 Andrenacci, 3 Mateju, 5 Gastaldello, 15 Cistana, 29 Semprini, 6 Ndoj, 7 Spalek, 23 Skrabb, 27 Dessena, 45 Balotelli). All.: Lopez. Squalificati: Torregrossa. Diffidati: Mateju . Indisponibili: nessuno.



Udinese (5-3-2): 1 Musso; 19 Larsen, 50 Becao, 5 Ekong, 17 Nuytinck, 12 Sema; 10 De Paul, 38 Mandragora, 6 Fofana; 7 Okaka, 15 Lasagna. (88 Nicolas, 27 Perisan, 18 Ter Avest, 87 De Maio, 77 Zeegelaar, 8 Jajalo, 24 Walace, 30 Nestorovski, 91 Teodorczyk). All.: Gotti. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Prodl, Samir.



Arbitro: Piccinini di Forlì. Quote Snai: 2,65; 3,25; 2,70.



Probabili formazioni di Parma-Lazio.



Parma: (4-3-3): 34 Colombi; 36 Darmian, 2 Iacoponi, 22 Alves, 28 Gagliolo; 33 Kucka, 15 Brugman, 19 Kurtic; 26 Siligardi, 11 Cornelius, 20 Caprari. (92 Radu, 40 Corvi, 10 Hernani, 17 Barillà, 3 Dermaku, 5 Regini, 97 Pezzella, 16 Laurini, 8 Grassi, 21 Scozzarella, 44 Kulusevski, 7 Karamoh, 93 Sprocati). All.: D'Aversa. Squalificati: nessuno. Diffidati: Darmian, Hernani. Indisponibili: Adorante, Inglese, Sepe.



Lazio (3-5-2): 1 Strakosha; 5 Bastos, 33 Acerbi, 3 Luiz Felipe; 29 Lazzari, 16 Parolo, 6 Leiva, 10 Luis Alberto, 22 Jony; 20 Caicedo, 17 Immobile. (24 Proto, 23 Guerrieri, 4 Patric, 93 Vavro, 5 Lukaku, 32 Cataldi, 77 Marusic, 58 Minala, 19 Lulic, 28 A. Anderson, 11 Correa, 34 Adekanye). All.: S.Inzaghi. Squalificati: Milinkovic-Savic, Radu. Diffidati: Acerbi, Cataldi, Immobile, Luis Alberto, Luiz Felipe Indisponibili: nessuno.



Arbitro: Di Bello di Brindisi. Quote Snai: 4,50; 3,85; 1,75.