Serie A: Spal Sassuolo

Serie A, alle 12,30 si gioca l'anticipo dell'ora di pranzo Spal-Sassuolo.



Spal: riecco Petagna dal 1' minuto con Di Francesco, scivola in panchina Floccari. In mediana arruolabile Valoti, ballottaggio con Castro.



Sassuolo: in regia Obiang in pole ancora su Magnanelli, Traore' potrebbe spuntarla su Djuricic, che ha lavorato a parte mercoledi' e giovedi'.