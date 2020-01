Coppa Italia, Napoli-Perugia, ottavi di finale



Ritrovare il gusto della vittoria, il sorriso, ma anche una possibile strada per l'Europa. E' questo il senso di Napoli-Perugia che segna l'ingresso degli azzurri in Coppa Italia contro il club umbro, club di B approdato agli ottavi dopo aver eliminato a sorpresa il Sassuolo in trasferta. Dopo il ko contro la Lazio il morale è a terra in casa azzurra: il gioco migliora, ma la crisi resta nera con tre ko su quattro partite dall'inizio della gestione Gattuso.



Al termine del girone d'andata il Napoli chiude all'undicesimo posto, con 24 punti in 19 partite, a 11 punti dal quarto posto, e uno score di sette sconfitte, sei pareggi e altrettante vittorie. Un bilancio pesantissimo per una squadra partita con l'ambizione di sfidare Juve e Inter per lo scudetto. La realtà parla di un Napoli che non vince al San Paolo dallo scorso 19 ottobre, quando sconfisse il Verona che da allora ha superato gli azzurri in classifica. Vincere la Coppa Italia significherebbe mettere un trofeo in bacheca e anche assicurarsi la qualificazione automatica almeno all'Europa League: ecco perché il torneo è uno degli obiettivi del Napoli. "La colpa è mia - ha detto Gattuso ricevendo ieri il Tapiro d'Oro da Striscia la Notizia - ma arriveranno momenti migliori: bisogna stringere i denti e lavorare. Bisognerebbe andare in visita da San Gennaro tutti assieme, perché prendiamo dei gol assurdi". Gattuso cerca qualificazione ed entusiasmo ma starà molto attento anche ai muscoli dei calciatori in vista della sfida alla Fiorentina di sabato. Dall'infermeria arrivano buone notizie per il rientro in gruppo di Meret e Younes, mentre mancheranno ancora Koulibaly, Mertens e Maksimovic. Gattuso programma comunque un discreto turn over, con spazio per Elmas a centrocampo e il possibile impiego di Llorente al centro dell'attacco e Lozano sulla fascia. Oggi intanto, a Castel Volturno è sbarcato Diego Demme, il centrocampista preso dal Lipsia e che potrebbe anche esordire contro il Perugia, partendo dalla panchina. Ultimi dettagli prima della firma di Stanislav Lobotka, mentre Giuntoli lavora anche alle uscite, che dovrebbero riguardare Tonelli, per il quale ci sarebbe una pista Sampdoria, Ghoulam e Younes. Il Napoli potrebbe cedere in prestito anche Gaetano: per lui c'è un interessamento della Cremonese.