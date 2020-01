Coppa Italia, Lazio Cremonese

Coppa Italia, in campo all'Olimpico Lazio Cremonese. Anche Simone Inzaghi pensa a una turnazione in vista degli impegni di campionato.



Tra sogni di gloria e una passerella per preparare al meglio la sfida con la Sampdoria. Alle 18 riprende il percorso della Lazio in Coppa Italia con l'ottavo di finale contro la Cremonese all'Olimpico, un modo per allenarsi giocando. Con la testa al passaggio del turno di una competizione che i biancocelesti nell'ultimo decennio hanno vinto tre volte e sfiorato altre due perdendo in finale, e allo stesso tempo con in mente la squadra di Ranieri da affrontare sabato in casa per centrare l'11esima vittoria consecutiva. Un momento magico per la squadra di Simone Inzaghi, che con una gara ancora da recuperare con il Verona sogna in grande qualcosa che si avvicina alla parola scudetto: "Nello spogliatoio si scherza in maniera goliardica, ma non mai abbiamo parlato seriamente di questo", ammette Danilo Cataldi. Un titolare aggiunto dello scacchiere di Inzaghi, al quale molto probabilmente toccheranno i compiti di regia per far rifiatare Leiva. "Non voglio cambiare aria, vorrei impormi con questa maglia che porto sin da bambino", ha detto. La parola scudetto ormai non è più tabù, ma il centrocampista laziale avverte: "Sicuramente fare 10 vittorie di file è stata una cosa inaspettata, non si parte con quell'obiettivo. Stiamo facendo bene, il nostro obiettivo rimane la Champions che ci siamo prefissati a inizio campionato. Tenevamo tanto anche all'Europa League, l'eliminazione potrebbe essere un vantaggio, ma a me piace portare la Lazio in giro per l'Europa. Quindi è brutto essere usciti". Prima Cremonese e Sampdoria, poi il derby con la Roma che dovrà fare a meno di Nicolò Zaniolo: "Stavo guardando la partita - il pensiero di Cataldi - per queste situazioni non esiste colore della maglia che tenga. L'ho conosciuto in un piccolo stage della Nazionale, mi dispiace molto. Spero si possa riprendere presto. Gli faccio un grosso in bocca al lupo". Con Cataldi dovrebbero tornare titolari anche Parolo, Bastos e Patric. A sinistra toccherà a Jony a causa degli acciacchi di Lulic, mentre in attacco difficilmente verrà rischiato Correa. Ai microfoni di Lazio Style Channel, Inzaghi ha commentato così:"Sappiamo cosa rappresenta per noi la Coppa Italia: abbiamo vinto lo scorso anno, perso la finale contro la Juventus tre anni fa e perso lo scorso anno al quattordicesimo rigore contro il Milan. Vogliamo ricominciare il cammino: c'è una partita da affrontare nel migliore dei modi e cercheremo di prepararla bene. Dobbiamo avere voglia di vincere indipendentemente da avversario e manifestazione".