Conte, sarebbe fantastico finire anno da capolista

Chiudere l'anno da capolista sarebbe un segnale importante per noi per il gruppo, per l'ambiente. Sarebbe fantastico se riuscissimo domani in una situazione di emergenza, a vincere una partita": lo dice il tecnico dell'Inter Antonio Conte alla vigilia della partita contro il Genoa a San Siro. "Ero un preoccupato perché c'era una situazione che ci costringeva su scelte obbligate - aggiunge il tecnico nerazzurro - a puntare sempre sugli stessi calciatori.

Non ho mai trovato situazioni apparecchiate, c'era un percorso da iniziare e costruire. Ho trovato sempre situazioni dove fin dall'inizio ci siamo seduti, ma non abbiamo scelto noi le portate e cosa si poteva mangiare. Sarà importante lasciare una traccia e non significa vincere ma porre delle basi importanti".