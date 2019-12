Serie A: Udinese Cagliari, le formazioni

"Dobbiamo ripartire dal 90' di Cagliari-Lazio e dimostrare che quello che è successo dopo fa parte degli episodi. Certo, abbiamo analizzato tutto ma le scorie le dobbiamo ora trasformare in rabbia. Siamo chiamati a una prestazione importante, altrimenti diventa pericoloso". Così l'allenatore del Cagliari, Rolando Maran, in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Udine. "Quando si perde poco - ha detto il tecnico rossoblù riferendosi alla lunga striscia positiva che durava dalla terza giornata - perdere brucia sicuramente di più. Ma questo deve essere uno stimolo: per essere lassù abbiamo dato sempre il 200%. E sarà così". Attenzione, però, all'Udinese: "Stimo molto Gotti - ha proseguito Maran - la squadra ha una sua identità, concede poco. Con la Juventus ha disputato un bel secondo tempo. È una gara che richiede molta pazienza e cura soprattutto nelle fasi di transizione. L'Udinese è una squadra anche fisica: sarà importante non perdere i duelli personali". Otto i giocatori non convocati tra infortuni - Cragno, Cacciatore, Castro, Birsa, Pavoletti e Ceppitelli - e squalifiche, Olsen e Nandez. "Non mi sono mai lamentato delle assenze e non mi lamento certo adesso - ha concluso Maran - non dobbiamo pensare a chi non c'è, ma trovare la concentrazione giusta con i giocatori che scenderanno in campo".

Probabili formazioni

Udinese (3-5-2): 1 Musso; 87 De Maio, 5 Troost-Ekong, 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen, 6 Fofana, 38 Mandragora, 10 De Paul, 12 Sema; 7 Okaka, 15 Lasagna (88 Nicolas, 27 Perisan, 2 Sierralta, 4 Opoku, 50 Becao, 18 Ter Avest, 72 Barak, 11 Walace, 8 Jajalo 23 Pussetto, 30 Nestorovski, 91 Teodorczyk). All. Gotti Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno Indisponibili: Samir e Semar

Cagliari (4-3-1-2): 1 Rafael, 24 Faragò, 19 Pisacane, 15 Klavan, 3 Pellegrini, 6 Rog, 8 Cigarini, 21 Ionita, 4 Nainggolan, 10 Joao Pedro, 99 Simeone. (20 Aresti, 34 Ciocci, 2 Pinna, 3 Mattiello, 40 Walukiewicz, 22 Lykogiannis, 17 Oliva, 27 Deiola, 9 Cerri, 26 Ragatzu). Squalificati: Olsen, Nandez. Diffidati: Ceppitelli. Indisponibili: Birsa, Cacciatore, Castro, Ceppitelli, Cragno, Pavoletti. Arbitro: Piccinini di Forlì. Quote Snai: 2,50 3,25 2,85