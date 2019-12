Sorteggi Champions, Atalanta-Valencia, Juve-Lione e Napoli-Barcellona

Il Valencia è l'avversario dell'Atalanta negli ottavi di finale di Champions League. Alla Juventus è toccato il Lione, mentre il Napoli sfiderà il Barcellona. Lo ha stabilito il sorteggio a Nyon.

"Una grande squadra, una grande sfida, due gare affascinanti. Le affronteremo senza paura". Rino Gattuso, neo tecnico del Napoli, commenta così - sul profilo ufficiale Twitter del club partenopeo - il difficile incrocio con il Barcellona.

"Non ci dobbiamo lamentare. Però è sempre difficile, se non arrivi in forma a febbraio e marzo non passi il turno questo è garantito". Così Pavel Nedved sul sorteggio della Juventus, che agli ottavi affronterà i francesi del Lione allenati da Garcia.

Questi gli accoppiamenti degli ottavi: Borussia Dortmund-Paris Saint Germain Real Madrid-Manchester City Atalanta-Valencia Atletico Madrid-Liverpool Chelsea-Bayern MOnaco Lione-Juventus Tottenham-Lipsia Napoli-Barcellona.

