Sorteggi Europa League: Ludogorets-Inter e Roma-Gent nei sedicesimi

Ecco i sorteggi di Europa League a Nyon: la Roma giocherà ai sedicesimi di finale di Europa League contro i belgi del Gent, mentre i bulgari del Ludogorets saranno gli avversari dell'Inter.

Questi gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale di Europa League (20 febbraio andata, 27 febbraio ritorno):

Wolverhampton (Ing) - Espanyol (Spa)

Sporting Lisbona (Por) - Basaksehir (Tur)

Getafe (Spa) - Ajax (Ola)

Bayer Leverkusen (Ger) - Porto (Por)

FC Copenaghen (Dan) - Celtic (Sco)

APOEL (Cip) - Basilea (Svi)

Cluj (Rom) - Siviglia (Spa)

Olympiacos (Gre) - Arsenal (Ing)

AZ Alkmaar (Ola) - LASK Linz (Aut)

Club Brugge (Bel) - Manchester United (Ing)

Ludogorets (Bul) - Inter (Ita)

Eintracht Francoforte (Ger) - Salisburgo (Aut)

Shakhtar Donetsk (Ucr) - Benfica (Por)

Wolfsburg (Ger) - Malmo (Sve)

Roma (Ita) - Gent (Bel)

Rangers (Sco) - Braga (Por)

Smaltita la delusione per l'eliminazione patita in Champions League, l'Inter e' pronta a lanciarsi nell'avventura di Europa League. Che le riserva un avversario morbido per i sedicesimi di finale, i bulgari del Ludogorets. "Non ci sono grandi sorprese - afferma il vice-presidente interista Javier Zanetti -, vogliamo essere protagonisti di questa competizione prestigiosa e per farlo serve grandissima umiltà". Certo l'Europa League non è la Champions e qualche rammarico per la 'retrocessione' rimane. "Dispiace un po' per come é maturata l'eliminazione. La squadra ha raccolto molto meno di quanto meritasse", ritiene Zanetti. Per il quale, i primi mesi dell'era Conte sono eccellenti: "Siamo molto felici del percorso intrapreso con Antonio. Abbiamo effettuato grandi passi in avanti a tutti i livelli".

La Roma 'pesca' bene nei sedicesimi di Europa League: i belgi del Gent, che pure hanno vinto il loro girone, non sembrano avversari insormontabili e la dirigenza giallorossa non fa mistero che la coppa rientra tra gli obiettivi stagionali: "So che da vent'anni nessuna squadra italiana ha vinto la competizione (l'ultima fu il Parma, nel 1999, ndr). La Roma vuole interrompere questa tradizione negativa e portare a casa il trofeo'', le parole di Manolo Zubiria, direttore organizzativo del club a Nyon, a margine della cerimonia del sorteggio. A testimonianza di quanto la società capitolina tenga al trofeo, Zubiria ha anche fatto sapere che ''i 366 tifosi che hanno seguito la squadra nelle tre trasferte del girone saranno invitati all'Olimpico per la partita di andata contro il Gent.'' ''Mister Fonseca ha dimostrato tutte le sue capacità guidando la squadra ad ottimi risultati pur in periodi difficili per i numerosi infortuni - ha aggiunto ancora il dirigente - Con tutti i giocatori a disposizione, siamo certi che si possono realizzare grandi cose''. Dal punto di vista belga, la sfida sembra impari. ''L'ultima volta che abbiamo affrontato la Roma, abbiamo perso 7-1 in casa e 3-1 in Italia'', ricorda Patrick Lips, direttore della comunicazione del Genk, ricordando il risultato del terzo turno premilinare dell'Europa League, nel 2009. ''Penso che saremo in grado di far meglio questa volta, perché la nostra squadra ha un bel mix di esperienza e gioventu'. Ma la Roma e' la grandissima favorita di questo doppio confronto.''