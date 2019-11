Juventus, de Ligt non parte per Mosca

Non ci sarà de Ligt nella formazione della Juventus che domani sera gioca a Mosca contro la Lokomotiv, nella quarta giornata della fase a gironi di Champions. L'olandese è stato bloccato da una "leggera distorsione alla caviglia rimediata nel derby di sabato sera" e non è stato convocato per la trasferta nella capitale russa. Questa mattina alla 'Continassa' l'olandese non si era allenato con il gruppo nella rifinitura prima della partenza per la Russia.