Atalanta: Duvan Zapata in gruppo per il City

Duvan Zapata può partire con i compagni per il ritiro di Milano alla vigilia del match di Champions League col Manchester City. Il centravanti colombiano si sta allenando in gruppo, fin dalla partitella, nella rifinitura a porte chiuse dell'Atalanta a Zingonia, per la prima volta dalla lesione all'adduttore destro rimediata in nazionale contro il Cile nell'amichevole ad Alicante lo scorso 12 ottobre.

Torna così convocabile dopo ben 5 partite saltate, contro il City nella gara di andata del Group Stage C e in campionato contro Lazio, Udinese, Napoli e Cagliari. L'allenatore Gian Piero Gasperini ha tutti gli effettivi a disposizione.