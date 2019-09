Mauro Icardi ha raggiunto l’aeroporto di Malpensa insieme a Wanda Nara per partire per Parigi. L’attaccante argentino avrebbe accettato il rinnovo di un anno con l’Inter e l'offerta del club parigino per un prestito con diritto di riscatto a 70 milioni. Icardi dovrebbe contestualmente rinnovare di un anno il contratto con l'Inter per poi trasferirsi al Psg.