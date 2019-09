Mercato alle ultime battute, Neymar rimane al Paris SG

Le ultime battute del calciomercato ruotano attorno al nome di NEYMAR, l'asso brasiliano che ha più volte affermato di voler lasciare il PSG per fare ritorno al Barcellona. Dalla Francia, però, alla vigilia della chiusura delle trattative (domani alle 22) arriva una notizia che ha gelato l'entusiasmo dei tifosi catalani: secondo quanto riporta L'Equipe, che cita fonti vicine al giocatore, "di fronte all'attuale impossibilità di chiudere le trattative per il proprio trasferimento a Barcellona (Neymar), ha annunciato ai familiari che ha deciso di chiudere la stagione al PSG". La permanenza di Neymar al Parco dei Principi preclude il trasferimento di DYBALA al PSG e quello di ICARDI alla Juve. Almeno in teoria. Il resto di scoprirà nelle prossime ore.



L'Atalanta, intanto, ha individuato il sostituto in difesa di Martin SKRTEL, prossimo alla rescissione consensuale: si tratta del danese Simon KJAER del Siviglia, che arriva in prestito con diritto di riscatto. Classe 1989, Kjaer ha già giocato in Italia con le maglie di Palermo e Roma; è il terzo giocatore del Siviglia a sbarcare a Bergamo, dopo MURIEL e l'altro prestito ARANA.



La Juve, dopo l'infortunio di Chiellini, vuole correre ai ripari, blindando la difesa: dalla Germania arriva l'indiscrezione secondo cui Jerome BOATENG sarebbe pronto a trasferirsi dal Bayern Monaco al club bianconero. L'eventuale arrivo del campione del mondo 2014 alla Juve costringerebbe la Juve a cedere RUGANI prima di stasera.

La Fiorentina ha messo le mani sull'attaccante brasiliano PEDRO, classe 1997. Il giocatore del Fluminense è atteso a Firenze entro oggi, per sottoporsi alle visite mediche e l'eventuale firma sul contratto che dovrebbe legarlo al club di Commisso per cinque stagioni. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 13-15 milioni. La Fiorentina non sembra intenzionata a fermarsi e sta lavorando anche su un altro brasiliano nel mirino da tempo, RAPHINHA dello Sporting Lisbona, passato nelle ultime ore in vantaggio sui vari POLITANO e DE PAUL, che dovrebbe finire alla Roma.



Oscar HILJEMARK è stato ceduto a titolo definitivo dal Genoa alla Dinamo Mosca. In Italia il centrocampista svedese, ex nazionale, aveva giocato anche con la maglia del Palermo. Infine Ante REBIC è l'acquisto last-minute del Milan. L'attaccante croato dell'Eintracht Francoforte è atteso a Milano per le visite mediche di rito.