Spal Juventus, Allegri: 'Festa scudetto più avanti'

"Domani a Ferrara dobbiamo prendere il punto o i 3 punti che ci servono a vincere lo scudetto. Ma i festeggiamenti vanno rimandati, martedì abbiamo la seconda partita con l'Ajax che ci dovrebbe consegnare il passaggio alle semifinali di Champions". Così Massimiliano Allegri, alla vigilia di Spal-Juventus. "Domani può essere giornata straordinaria, vincere gli scudetti non è facile, figuriamoci vincerne 8 di seguito. Sarà bello se i ragazzi domani mi regaleranno il quinto scudetto da allenatore della Juventus. E' una cosa molto bella - ha aggiunto - far parte di una società che vince otto scudetti consecutivi.."

"Il risultato di Amsterdam è un passo importante. L'Ajax è sempre una squadra difficile, ha giocatori di talento, veloci e tecnici, sempre noiosi da affrontare, ma la Juventus ha fatto una grande partita in difesa". Così Allegri, tornando sull'1-1 alla 'Johan Cruijff Arena. "Rugani? E' stato all'altezza. Ma se ci penso è buffa la questione: certe volte si diceva chissà perché non lo fa giocare, poi decido di farlo giocare e vedo tutto 'sto scetticismo nei suoi confronti. Ma - obietta il tecnico bianconero - o è bianco o nero, non è grigio. E se uno è buono può giocare un quarto, una semifinale, una finale di Champions... E la Juve di Amsterdam era piena di ragazzi di 21-22-24 anni, ciò significa avere già programmato il futuro".

CR7 riposa, con Spal giocano Kean e Cuadrado - Ronaldo non giocherà domani a Ferrara nella partita che potrebbe assegnare l'ottavo scudetto consecutivo alla Juventus. Lo ha confermato oggi Massimiliano Allegri. "Cristiano era già rientrato giusto nei limiti, dopo l'infortunio, non avrebbe senso farlo rigiocare tre giorni dopo". Assente anche Douglas Costa, in campo invece Kean e Cuadrado, al rientro dopo una lunga sosta per infortunio.