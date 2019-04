Roma Udinese, le formazioni LIVE

La Roma perde Steven Nzonzi alla vigilia della sfida con l'Udinese in programma all'Olimpico. Il centrocampista francese nel corso della rifinitura a Trigoria ha riportato un trauma al ginocchio sinistro che lo ha escluso dalla lista dei convocati diramata dal tecnico Claudio Ranieri. Assenti anche lo squalificato Kolarov e gli altri infortunati Karsdorp, Santon. Rispetto alla trasferta della scorsa settimana sul campo della Sampdoria tornano invece a disposizione Florenzi, Coric, Pastore e Perotti.

Tudor, a Roma approccio giusto e qualità - Raccolti sette punti in tre gare, l'Udinese di Igor Tudor si prepara alla trasferta in casa della Roma e il tecnico croato continua a chiedere concentrazione e approccio al massimo. "Nel calcio la tranquillità non esiste. O sei al 100% oppure è meglio non giocare. I cambiamenti sono all' ordine del giorno e sono sempre repentini. Bisogna solo avere consapevolezza nei propri mezzi", ha dichiarato alla vigilia. "L'atteggiamento con il quale scenderemo in campo, l'approccio alla gara e le qualità che i nostri giocatori saranno in grado di esprimere. Sono convinto che questi tre elementi decideranno cosa accadrà in campo". La Roma ha "grandi campioni, lottano per la Champions League, noi andiamo all'Olimpico consapevoli dei nostri mezzi, dopodiché vedremo cosa succederà sul campo", ha aggiunto inquadrando la prossima gara. Tudor non ha fatto i conti della quota salvezza. "Non ho mai fatto tabelline perché non mi piace. Io guardo solo la mia squadra anche perché se mi metto a osservare le partite delle avversarie finisce che mi innervosisco, pertanto preferisco non farlo". "Ogni partita ha una storia a sé. Noi dobbiamo essere bravi a lavorare con molta umiltà, partita dopo partita". Ora c'è la Roma. Poi il recupero con la Lazio e infine sabato con il Sassuolo.

Probabili formazioni.

Roma (4-2-3-1): 83 Mirante, 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 5 Juan Jesus, 4 Cristante, 16 De Rossi. 22 Zaniolo, 7 Pellegrini, 92 El Shaarawy, 9 Dzeko. (1 Olsen, 63 Fuzato, 15 Marcano, 19 Coric, 53 Riccardi, 8 Perotti, 27 Pastore, 17 Under, 34 Kluivert, 14 Schick). All.: Ranieri. Squalificati: Kolarov. Diffidati: Zaniolo, Florenzi, Cristante, Schick. Indisponibili: Karsdorp, Santon, Nzonzi.

Udinese (3-5-2): 1 Musso; 87 De Maio, 5 Troost-Ekong, 3 Samir; 19 Stryger Larsen, 6 Fofana, 38 Mandragora, 10 De Paul, 77 D'Alessandro; 15 Lasagna, 7 Okaka (A disp. 27 Perisan, 88 Nicolas, 24 Wilmot, 8 Badu, 13 Ingelsson, 14 Micin, 30 Sandro, 23 Pussetto, 91 Teodorczyk). All.: Tudor.

Squalificati: Zeegelaar. Diffidati: Nuytinck, Samir. Indisponibili: Barak, Nuytinck, Behrami, Opoku. Arbitro: Di Bello di Brindisi.