Icardi, Wanda Nara: 'Vicini alla pace con l'Inter'

Sembra arrivata alle fasi conclusive la telenovela Icardi-Wanda Nara-Inter. ''Ho parlato con Marotta, siamo ormai vicini alla pace, manca poco''. La moglie e manager dell'attaccante argentino fa così il punto sulla situazione per l'ex capitano dell'Inter. ''Incontro venerdì? Forse con Mauro, Io non ho saputo nulla. Mauro sta cercando di recuperare, il problema al ginocchio è reale'', le parole di Wanda Nara durante Tiki Taka.



''Con Marotta non ci sono problemi, così come con lo spogliatoio - prosegue la moglie-agente di Icardi -. Ma voi lo sapete che cosa ha detto Spalletti a Icardi? Magari Mauro si è messo a disposizione. Non è un problema di soldi né sono un problema le mie dichiarazioni, ve lo dico io che ho partecipato a tutte le riunioni'', spiega Wanda Nara.



"Tutti parlavano della crisi nerazzurra, ma io ero sicura che l'Inter avrebbe reagito e che avrebbe vinto". afferma Wanda Nara a Tiki Taka commentando la vittoria della squadra di Spalletti nel derby con il Milan. "Mi aspetto un'Inter così pronta. Un derby è sempre una partita a parte, mi aspettavo questa risposta", aggiunge.