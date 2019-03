In campo Milan Inter 0-1 LIVE

In campo Milan-Inter 0-1 DIRETTA

Gol di Vecino, Inter in vantaggio al 3'

Milan e Inter sono pronte ad affrontarsi in un derby dai grandi numeri. Saranno oltre 70mila gli spettatori presenti stasera a San Siro, che sarà sold out: l'incasso sarà di circa 5,7 milioni, un primato per il derby e per l'intera Serie A. Atmosfera speciale anche fuori dal Meazza, per l'occasione illuminato da oltre 170 fari di colore rosso per ricreare l'effetto del fuoco, mentre prima del fischio di inizio il rapper Ghali si esibirà con il nuovo singolo ''I love you''. In campo, l'Inter giocherà con una maglia speciale per i 20 anni di partnership con Nike, con nomi e numeri dorati e design ispirato a 10 divise storiche nerazzurre. Poche le novità nelle formazioni titolari. Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha confermato il 4-3-3, con tridente formato da Suso, Piatek e Calhanoglu, mentre in mediana Bakayoko ha vinto il ballottaggio con Biglia. Stesso schieramento per l'Inter, con Gagliardini preferito a Borja Valero nel centrocampo a tre insieme a Brozovic e Vecino, mentre Lautaro Martinez confermato centravanti nell'attacco con Politano e Perisic.