Champions: Di Francesco, per la Roma è la partita della vita

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - "Giustamente Conceiçao chiede ai 'suoi' di non avere fretta, noi dobbiamo essere bravi a difendere questo gol per poi ripartire. Fondamentale sarà fare una grande fase difensiva, il resto verrà da sé. Domani per noi è la partita della vita". Lo dice l'allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto, dopo il 2-1 dei giallorossi nella partita d'andata.