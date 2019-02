Europa League: l'Inter con l'Eintracht, il Napoli con Salisburgo

Si sono svolti presso la sede svizzera della UEFA a Nyon i sorteggi degli ottavi di finale di Europa League.



Sara' l'Eintracht Francoforte l'avversaria dell'Inter, con andata in Germania e ritorno a Milano.



Il Napoli affronterà il Salisburgo: andata al San Paolo, ritorno in Austria.



Il Chelsea di Maurizio Sarri pesca la Dinamo Kiev, con andata a Londra e ritorno in trasferta.



Questo il quadro completo degli ottavi di finale dell'Europa League:

Chelsea (Ing) - Dinamo Kiev (Ucr)

Eintracht Francoforte (Ger) - Inter (Ita)

Dinamo Zagabria (Cro) - Benfica (Por)

Napoli (Ita) - Salisburgo (Aut)

Valencia (Spa) - Krasnodar (Rus)

Siviglia (Spa) - Slavia Praga (Cec)

Arsenal (Ing) - Rennes (Fra)

Zenit San Pietroburgo (Rus) - Villarreal (Spa)



Le gare di andata e di ritorno si svolgeranno il 7 e 14 marzo.