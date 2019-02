Europa League: Inter Rapid Vienna, Spalletti senza Icardi

In campo alle 21 Inter-Rapid Vienna DIRETTA ritorno dei sedicesimi di Europa League.

Ancora senza Mauro Icardi, l'Inter si aggrappa a Lautaro Martinez per strappare la qualificazione agli ottavi di Europa League e centrare il quarto successo consecutivo. "Fino a poco tempo fa, quando non c'era Icardi dicevamo che era un'assenza pesante per noi. Ora che non c'è, che non può giocare, è lo stesso": Luciano Spalletti lo ammette alla vigilia della partita contro il Rapid Vienna. Keita Balde non è ancora al meglio e per la terza sfida sarà Lautaro a guidare l'attacco. Il gioco dell'Inter cambia poco, spiega il tecnico, perché i due argentini "sono molto simili, sono due punte centrali e come tutti i calciatori forti possono coesistere" ma le caratteristiche dei due giocatori sono diverse perché "uno è bravo in area, l'altro è disinvolto a venire fuori".

''Non mi interessa se non c'è Icardi. Abbiamo visto a Vienna che Lautaro Martinez è un grande giocatore. Non sappiamo cosa farà Icardi, conta solo questa partita''. Dietmar Kuhbauer, tecnico del Rapid Vienna, mette in guardia i suoi giocatori su Lautaro Martinez autore del gol che ha deciso la partita d'andata. A San Siro, dove sono attesi più di 30 mila spettatori, gli austriaci cercheranno una difficile impresa: ''Siamo professionisti. Questo stadio trasuda storia. Ma serve coraggio da parte nostra. Ci sono due squadre in campo ed entrambe possono giocare bene''