Bundesliga: vola Wolfsburg, in campo l'Hoffenheim LIVE

Il Wolfsburg vince 3-2 ad Augusta e sale al quinto posto solitario a -3 dal quarto posto occupato dal Lipsia. In vantaggio 2-0 alla fine del primo tempo, il Wolfsburg si è fatto riprendere nella ripresa dall'Augusta per poi piazzare il colpo del ko al 89' con Gerhardt. In campo Hoffenheim-Magonza RISULTATI E CLASSIFICHE

Intanto nemmeno le due vittorie di fila in Bundesliga sono riuscite a salvare la panchina al tecnico del Bayer Leverkusen, Heiko Herrlich, esonerato oggi dal club attualmente nono in classifica in Bundesliga e ufficializzato sul sito. Al suo posto arriva l'ex allenatore del Borussia Dortmund, Peter Bosz che ha guidato l'Ajax nella finale di Europa League nel 2017. Per lui contratto fino a giugno 2020. Il Leverkusen ha fatto sapere di aver deciso di lasciare andare Herrlich, nonostante le ultime buone performance, a causa della "stagnazione nello sviluppo della squadra". Sulla panchina del Bayer Herrlich ha vinto 22 delle 51 partite in Bundesliga: ieri ha vinto contro l'Hertha Berlino 3-1 e in classifica ha 24 punti dopo 17 giornate.