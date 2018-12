Bundesliga: Lipsia piega il Werder, in campo il Bayern LIVE

Bayern in campo a Francoforte in uno dei big match della 17/ma giornata che ha visto il ritorno alla vittoria del Dortmund che nell'anticipo ha battuto il M'gladbach che stasera può ritrovarsi scavalcato in seconda posizione proprio dai bavaresi. Vittoria sofferta per il Lipsia, quarto, con il Werder Brema mentre il Leverkusen si è imposto sull'Hertha. Colpi in trasferta per Schalke, Fortuna e Friburgo.

Il quadro della 17/ma giornata (Risultati e classifica)