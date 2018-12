Serie A. Sampdoria Parma, Frosinone Sassuolo, Fiorentina Empoli

In campo domenica alle 15 Sampdoria Parma, Frosinone Sassuolo, Fiorentina Empoli

Qui Genova - Per la sfida al Parma, la Sampdoria riparte dall'emozione del gol di Saponara all'Olimpico e da un pareggio raggiunto al 99', nell'ultimo turno. "Un pareggio importante -ha detto Giampaolo- con un gol che è un colpo di genio, anche perché significa aver dato continuità ai nostri risultati e soprattutto aver sfatato un campo che ci aveva portato sempre male, dove non c'era mai stata storia. Da lì ripartiamo per continuare a migliorarci". Contro i gialloblù una sfida completamente diversa. "affrontiamo una squadra che ha fatto un percorso importante -ha aggiunto il tecnico. Li abbiamo affrontati in amichevole quest'estate ma la squadra attuale è completamente nuova e cambiata. Ha acquisito certezze, raccogliendo fuori casa risultati importanti in campi difficili, vincendo con il Genoa, l'Inter e il Torino in trasferta. Sarà una partita dura e difficile. Domani ci sarà da aver pazienza, dovremo mettere in campo qualità ed essere attenti".

Probabili formazioni di Sampdoria-Parma. Sampdoria (4-3-1-2): 1 Audero, 7 Sala, 3 Andersen, 26 Tonelli, 29 Murru, 16 Linetty, 6 Ekdal, 10 Praet, 5 Saponara, 92 Defrel, 27 Quagliarella (33 Rafael, 2 Belec, 15 Colley, 7 Sala, 22 Tavares, 14 Jankto, 95 Rolando, 25 Alex Ferrari, 4 Ronaldo Vieira, 9 Caprari, 99 Kownacki). All.: Giampaolo. Squalificati: Bereszynski. Diffidati: Praet. Indisponibili: Regini, Barreto. Parma (4-3-3): 55 Sepe, 2 Iacoponi, 22 Alves, 95 Bastoni, 28 Gagliolo, 32 Rigoni, 21 Scozzarella, 17 Barillà, 26 Siligardi, 45 Inglese, 20 Di Gaudio (1 Frattali, 56 Bagheria, 23 Gazzola, 18 Gobbi, 8 Deiola, 5 Stulac, 20 Di Gaudio, 10 Ciciretti, 7 Da Cruz, 33 Dezi, 77 Biabiaby, 9 Ceravolo) All.: D'Aversa. Squalificati: Calaiò. Diffidati: Alves. Indisponibili: Dimarco, Gervinho, Grassi, Sierralta. Arbitro: Pairetto di Nichelino Quote Snai: 1,80 3,60 4,50

Qui Firenze - Contro l'Empoli la Fiorentina ha un solo risultato: la vittoria. Così Stefano Pioli aspettando il derby toscano. 'Sfida decisiva? No se pensiamo al nostro obiettivo finale che è migliorare lo scorso campionato - ha detto il tecnico viola - Di sicuro è una gara molto importante, inizia a pesare il digiuno di vittorie. I ragazzi hanno lavorato con la giusta determinazione e io sono ancor più motivato di allenarli. Peraltro bastava vincere le trasferte con Frosinone e Bologna in cui avremmo meritato e i giudizi e la classifica, comunque corta, sarebbero stati adesso diversi. Non esserci riusciti ci ha tolto un po' di fiducia ma c'è tempo'. I 3 punti mancano dal 30 settembre però domani non sarà facile con un avversario in salute. 'Ma più che pensare all'Empoli, non me ne voglia Iachini, il compagno con cui ho condiviso più esperienze da giocatore, devo concentrarmi sulla mia squadra, siamo la Fiorentina e vogliamo tornare a vincere ripartendo dagli ultimi 15' col Sassuolo'.

Probabili formazioni di Fiorentina-Empoli. Fiorentina (4-3-3): 1 Lafont; 4 Laurini, 20 Pezzella, 31 Vitor Hugo, 3 Biraghi; 24 Benassi, 6 Norgaard, 8 Gerson; 26 Chiesa, 9 Simeone, 11 Mirallas. All.: Pioli. A disp.: 69 Dragowski, 33 Brancolini, 34 Dijks, 14 Dabo, 16 Hancko, 5 Ceccherini, 7 Eysseric, 77 Thereau, 10 Pjaca, 21 Sottil, 27 Graiciar, 28 Vlahovic. Squalificati: Milenkovic, Feretout, Fernandes E. Diffidati: nessuno. Indisponibili: nessuno. Empoli (3-5-2): 1 Provedel; 5 Veseli, 26 Silvestre, 22 Maietta; 2 Di Lorenzo, 33 Krunic, 10 Bennacer, 8 Traorè, 13 Antonelli; 11 Caputo, 20 La Gumina. In panchina: 21 Terracciano, 29 Marcjanik, 32 Rasmussen, 4 Brighi, 23 Capezzi, 18 Acquah, 48 Ucan, 66 Mraz, 6 Zajc, 7 Mchedlidze, 9 Rodriguez All.: Iachini Indisponibili: Polvani (stagione finita), Lollo (una settimana), Pasqual (da valutare) Squalificati: nessuno Diffidati: Bennacer, Di Lorenzo, Maietta, Krunic Arbitro: Giacomelli di Trieste Quote Snai: 1,75 3,70 4,50.

Probabili formazioni di Frosinone-Sassuolo. Frosinone (3-4-2-1): 57 Sportiello, 6 Goldaniga, 15 Ariaudo, 25 Capuano; 17 Zampano, 66 Chibsah, 8 Maiello, 33 Beghetto; 28 Ciano, 24 Cassata; 9 Ciofani (22 bardi, 23 Brighenti, 27 salamon, 2 Ghiglione, 21 sammarco, 5 Gori, 3 Molinaro, 89 Pinamonti, 4 Vloet, 29 Campbell) All. Longo Squalificati: nessuno Diffidati: maiello, Campbell Indisponibili: Dionisi, Hallfredsson, Krajnc, Paganini. Sassuolo (3-5-2): 47 Consigli, 2 Marlon, 23 Magnani, 31 Ferrari, 21 Lirola, 32 Duncan, 12 Sensi, 68 Bourabia, 34 Di Francesco; 25 Berardi, 30 Babacar. (79 Pegolo, 28 Satalino, 5 Lemos, 13 Peluso, 4 Magnanelli, 73 Locatelli, 10 Matri, 19 Odgaard, 29 Trotta, 99 Brignola). All.: De Zerbi Squalificati: Djuricic Diffidati: Ferrari, Berardi, Duncan Indisponibili: Sernicola, Adjapong, Boateng Boga, Dell'Orco. Arbitro: Abbattista di Bari Quote Snai: 3,70 3,40 2,05