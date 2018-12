Serie A: Spal Chievo, formazioni

Spal-Chievo in campo alle 12.30 nel primo match domenicale della 16/ma giornata.

Probabili formazioni

Spal Spal (3-5-2): 1 Gomis, 4 Cionek, 23 Vicari, 27 Felipe, 29 Lazzari, 6 Missiroli, 28 Schiattarella, 19 Kurtic, 93 Fares, 7 Antenucci, 37 Petagna. (32 Milinkovic Savic, 17 Poluzzi, 3 Djourou, 5 Simic, 14 Bonifazi, 33 Costa, 24 Dickmann, 8 Valoti, 16 Valdifiori, 25 Everton Luiz, 10 Floccari, 43 Paloschi). All. Semplici. Squalificati: nessuno. Diffidati: Kurtic e Petagna. Indisponibili: Demba. Chievo (4-3-1):70 Sorrentino, 29 Cacciatore, 14 Bani, 15 Rossettini, 5 Barba, 56 Hetemaj, 8 Radovanovic, 22 Obi, 23 Birsa, 9 Stepinski, 31 Pellissier (1 Semper, 12 Cesar, 3 Tanasijevic, 13 Kiyine, 44 Jaroszynski, 21 Burruchaga, 4 Rigoni 69 Meggiorini, 17 Giaccherini 11 Leris, 10 Pucciarelli, 20 Djordjevic). All: Di Carlo. Squalificati: Depaoli Diffidati: Radovanovic, Depaoli Indisponibili: Pucciarelli, N.Rigoni, Seculin, Tomovic Arbitro: Banti di Livorno Quote Snai: 2,05 3,20 3.85