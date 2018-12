Milan: Gattuso,E.League più affascinante

"Adesso l'Europa League diventa ancora più affascinante, perché Napoli e Inter sono fortissime e faranno parte dei sedicesimi. Per quanto riguarda noi, vediamo come va a finire domani". Rino Gattuso commenta così l'eliminazione dalla Champions delle due italiane, augurandosi di portare anche il suo Milan ai sedicesimi, superando domani lo scoglio Olympiacos. "Dispiace vedere due squadre forti come Inter e Napoli fuori dalla Champions, fa male per il nostro calcio, che deve tornare a essere importante - ha spiegato l'allenatore rossonero, intervistato da Sky Sport ad Atene -.

Questo fa capire l'importanza dell'Europa League, dove ci sono anche il Chelsea e altre squadre fortissime".