Champions, Di Francesco: "Real per cancellare Udine"

"Abbiamo la possibilità e la fortuna di avere subito una partita importante dove ci possiamo rimettere in discussione per dimostrare di non essere quelli di Udine". Così Eusebio Di Francesco alla vigilia dell'impegno in Champions League all'Olimpico col Real Madrid che arriva dopo la sconfitta in campionato a Udine. "Quanto è importante questa gara per il mio futuro? Non devo dire niente perché ho sempre sentito da parte del club grande fiducia - aggiunge -. Dobbiamo provare ad arrivare primi nel girone". "La sconfitta di Udine mi ha provocato un fastidio enorme ma la voglia di vincere non si compra al supermercato. I tifosi sono arrabbiati? È normale, nemmeno noi siamo soddisfatti. Mi auguro di essere più contento dopo la gara di domani in cui promettiamo massimo impegno e serietà" sottolinea Di Francesco senza anticipare nulla sulla formazione che manderà in campo e limitandosi a confermare il forfait di Lorenzo Pellegrini, alle prese con una lesione di primo grado al flessore della coscia destra: "Non ci sarà né domani col Real Madrid né con l'Inter. Olsen? Oggi farà il privino ma i risultati dei suoi esami sono buoni". "Nei momenti di difficoltà è giusto mandare messaggi positivi, affrontiamo quindi questa partita con grande determinazione - aggiunge quindi il tecnico giallorosso -. Nella vita non ci si può solo abbattere e mollare, anzi al contrario bisogna tirare fuori qualcosa in più nei momenti negativi. Ci siamo riusciti in tante occasioni, mi auguro che questa sia l'ennesima, anche se poi dobbiamo cominciare a trovare maggiore continuità, è il nostro difetto più grande".

Kolarov, per battere Real in campo da uomini - "Sicuramente la Roma a Madrid non è stata all'altezza, e domani dovremo dimostrare dal primo minuto che giochiamo a casa nostra, che loro sono ospiti. Il mister ha preparato bene la partita, dovremo partire forte e cercare di vincere". Così Aleksandar Kolarov alla vigilia della partita di Champions League col Real Madrid in programma all'Olimpico. La sfida ai campioni d'Europa arriva dopo il ko dei giallorossi a Udine. "Per quanto mi riguarda la voglia di vincere non mi è mai mancata, e credo sia lo stesso per gli altri compagni nello spogliatoio. Ci può stare di perdere delle partite ma sono convinto che nessuno qui gioca per perdere - spiega il terzino serbo -. L'Udinese ha tirato una volta in porta e ha fatto gol, a volte le partite girano in questo modo. Siamo consapevoli che non stiamo attraversando un ottimo momento, ma è in queste situazioni dove non tutto va come vorremmo che escono gli uomini. E da uomini veri se ne esce. Dobbiamo vincere domani e le prossime partite. E' questa la strada da seguire".