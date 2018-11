Champions: Psg-Liverpool da brividi, sfida Neymar-Salah

La Champions si veste a festa presentando due gare-spareggio ad alto contenuto tecnico nella quinta e penultima giornata della fase a gironi. La gara più drammatica ed esaltante è Psg-Liverpool, coi parigini che devono assolutamente vincere per non rischiare di restare fuori, visto che il Napoli dovrebbe fare un solo boccone della Stella Rossa mercoledì nel gruppo C. L'altra sfida batticuore è quella tra Tottenham e Inter, con gli inglesi che devono vincere per non restare fuori nel gruppo B dominato dal Barcellona, l'unica finora matematicamente agli ottavi.

Martedì gli incontri di cartello sono Roma-Real Madrid e Lione-Manchester City, tutte e quattro candidate alla qualificazione. Alla Juve basta un pari per tenere fuori portata il Valencia. Il turno pre-Champions ha presentato molte asperità per le 30 squadre impegnate (Portogallo a riposo): solo 14 vittorie con 10 pareggi (tra cui Bayern, Napoli, Atletico e Barcellona) e ben 6 ko (Roma, Real e Cska nel gruppo G, Aek, Bruges e Lok Mosca).



Mercoledì:

Gruppo A: manca la matematica per la qualificazione di Atletico Madrid e Dortmund, a pari punti, coi tedeschi in vantaggio negli scontri diretti. Gli spagnoli, che hanno ritrovato il gol di Diego Costa dopo 18 gare di Liga, sono favoriti sul Monaco, che e' tornato al successo in Ligue1. I tedeschi, schiacciasassi in Bundesliga, ospitano il Bruges, che prova a blindare il terzo posto.

Gruppo B: Kane contro Icardi, rivincita dopo il sorpasso finale nell'andata. Gli inglesi sono in ripresa e hanno bastonato sabato il Chelsea, ma anche i nerazzurri sono in grande forma. Il Barca di Messi vuole timbrare il primo posto a Eindhoven.

Gruppo C: il girone della morte spaventa il Psg, a punteggio pieno in Ligue1, che va fuori se perde col Liverpool in casa e il Napoli vince. I parigini non possono fallire di nuovo e recuperano Mbappé e Neymar acciaccati con le nazionali. I Reds sembrano tornati in forma e Salah e' tornato al gol. Il Napoli di Ancelotti, in bianco col Chievo, non deve ripetere le incertezze dell'andata con la Stella Rossa e spera in un acuto di Insigne.

Gruppo D: primo posto in palio tra Porto e Schalke coi tedeschi, in ripresa in Bundesliga, che necessitano di un successo. Il galatasaray punta invece sul successo dei portoghesi per tornare in ballo, ma prima deve vincere a Mosca col Lok.

Martedì:

Gruppo E: Bayern e Ajax a un passo dagli ottavi. I tedeschi, in piena crisi in Bundesliga (sabato si sono fatti rimontare due gol dal Dusseldorf nonostante il ritorno al gol di Muller) si qualificano anche con un pari col Benfica ma devono vincere per blindare il primo posto e allontanare le polemiche. L'Ajax si qualifica subito se vince ad Atene.

Gruppo F: il City prova a vendicare la sconfitta in casa col Lione ospitando i francesi e, vista la forza e la continuità della squadra di Guardiola, è il risultato più probabile. Un pari qualificherebbe gli inglesi ma sarebbe bene accolto anche dal Lione che deve guardarsi dall'Hoffenheim favorito nell'altra sfida con lo Shakhtar.

Gruppo G: due squadre in crisi, ma quasi qualificate. Roma e Real vengono dai ko in campionato: ai giallorosso basta il pari per passare, ma per puntare al primo posto serve una vittoria. Il Real vuole una vittoria per blindare subito la qualificazione, a meno che il Cska non vinca col Plzen. Dirigerà il francese Turpin, arbitro di Roma-Barcellona 3-0. Nei cinque precedenti all'Olimpico il Real ha vinto quattro volte.

Gruppo H: dopo il blackout finale con l'United alla Juve basta il pari col Valencia per passare, ma la forma della squadra e l'apporto sempre più efficace di Ronaldo sembrano dare poche chance agli spagnoli che dovranno accontentarsi del terzo posto. Il Manchester di United, deludente ancora in Premier, dovrebbe disporre agevolmente dello Young Boys nell'altra sfida.