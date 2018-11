Spalletti:"Nelle prossime gare ci giochiamo il futuro"

"Quella col Frosinone sarà la prima di un pacchetto di partite difficile, di un tour in cui andiamo a giocarci una fetta importante del nostro futuro". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia del match con la squadra ciociara. "Sarà importante vincere ma non sarà la partita più facile rispetto a quelle che ci attendono - ha proseguito -. Dobbiamo dare una forte considerazione a qualsiasi avversario che ci troviamo davanti. Nainggolan? È completamente recuperato, averlo a disposizione ci fa molto piacere".

''Icardi è uno specialista del gol. In termini di numeri ha potenzialità infinite e noi vogliamo metterlo in condizione di potersi esprimere per la sua caratteristica''. Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, alla vigilia del match contro il Frosinone. ''La cosa altrettanto importante è che Mauro si sta dannando l'anima per poter essere di raccordo con la squadra", ha proseguito Spalletti. "Perisic? Lavorando a tutto campo è chiamato a una fatica totale. A me va bene così perché si trova l'equilibrio della squadra nel suo lavoro", ha aggiunto il tecnico dell'Inter. "Politano - la conclusione - me lo aspetto anche meglio di quel che ha fatto vedere in Nazionale, ha potenzialità per metterci ancora qualcosa in più''.