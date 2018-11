Serie A: Juventus Spal. Allegri: "Ronaldo merita il Pallone d'Oro"

"Per quello che ha fatto, Ronaldo meriterebbe il Pallone d'Oro": Massimiliano Allegri commenta così le indiscrezioni che vorrebbero l'attaccante portoghese fuori dalla corsa per il prestigioso riconoscimento. "Non so niente di questa cosa - aggiunge - Lui sta bene e ha fatto anche oggi un buon allenamento".



"Il vantaggio sul Napoli si mantiene vincendo, iniziando da domani", afferma Allegri alla vigilia della ripresa del campionato, che vede la Juve ospitare all'Allianz la Spal, prima di nove partite sino a fine anno. "Non è un tour de force - dice il tecnico bianconero - Sono contento di quello che stiamo facendo, ma abbiamo una fine anno con partite belle e difficili. Dobbiamo conquistare la qualificazione Champions e riposarci. Non so se il calendario del Napoli sia più agevole, so che bisogna vincere".