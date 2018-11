City offrì 755 milioni a Messi e al Barcellona

Leo Messi è stato sul punto di lasciare il Barcellona un anno fa, destinazione Manchester City. Lo rivela 'El Mundo' che parla di un'offerta faraonica fatta pervenire alla 'Pulce' nell'autunno 2017, poco prima del rinnovo miliardario col Barca. Secondo il quotidiano, tra dicembre 2016 e novembre 2017, il fuoriclasse argentino sarebbe stato invogliato a lasciare la Catalogna con un'offerta di 250 milioni netti in cinque anni, più un bonus di altri 50 milioni al padre.

Inoltre, il City avrebbe ovviamente pagato la clausola di 250 milioni. Le trattative, sarebbero avvenute tra il Ceo del club inglese, Ferran Soriano e Jorge Messi. In totale, tasse incluse, la vertiginosa offerta del City sarebbe stata di 755 milioni di euro. A spingere l'entourage di Messi a valutare l'offerta, scrive 'El Mundo', sarebbe stata la crisi politica scatenatasi in Catalogna, con la ventilata e immaginaria uscita del Barcellona dalla Liga.