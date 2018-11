Premier: sfida Aubayang-Salah, clou è Arsenal-Liverpool

Aubameyang contro Salah nel big match di Premier Arsenal-Liverpool, clou del fine settimana prima della Champions. Comincia a sgranarsi la Premier con City e Liverpool inseguiti dal Chelsea. Stavolta è Guardiola a respirare per l'impegno comodo col Southampton mentre Klopp affronta il clou perché i Reds giocano all'Emirates con l'Arsenal. La squadra di Emery si è ripresa dai ko iniziali con City e Chelsea e viene da 7 vittorie in 8 gare con la qualità di Torreira, Cech, Mustafi, Xhaka e i gol di Lacazette e Aubameyang. Impegno severo per il Liverpool che soffre un po' le sfide con le grandi. Nuovo esame per Mourinho e l'United che, prima del derby col City, deve vincere a Bournemouth. Dopo lo choc per la morte in elicottero del presidente, il Leicester torna in campo a Cardiff.

Il quadro della 11/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Bournemouth-Manchester United sabato ore 13:30

Everton-Brighton ore 16:00

Newcastle-Watford

West Ham-Burnley

Cardiff-Leicester

Arsenal-Liverpool ore 18:30

Wolverhampton-Tottenham ore 20:45

Manchester City-Southampton domenica ore 16

Chelsea-Crystal Palace ore 17

Huddersfield Town-Fulham