'Clasico' senza Messi e CR7, ultima spiaggia Real

E' la partita planetaria, quella a cui assisteranno 650 milioni milioni di persone collegate da tutto il mondo, e 99.354 all'interno del Camp Nou, fra le quali 580 tifosi ospiti. L'attesa è a mille anche se 'El Clasico' di domenica sarà privo dei due protagonisti che negli ultimi undici anni hanno fatto diventare leggenda la sfida tra le due grandi di Spagna. Cristiano Ronaldo è andato alla Juventus ("è insostituibile, con lui il Real ha perso 50 o 60 gol", ammonisce Guardiola dall'Inghilterra), Lionel Messi è infortunato e quindi farà lo spettatore nella Fila 1 della 'Tribuna Central de Primera'.

Così ecco una sfida diversa dal solito, senza i vincitori degli ultimi dieci Palloni d'Oro, ma ugualmente da non perdere. Non potrebbe essere altrimenti, mille sono i motivi per 'viverla', ci sono aspetti che vanno anche al di là del calcio e lo spettacolo è comunque assicurato. Per il Barcellona vincere vorrebbe dire isolarsi di nuovo al vertice della classifica, staccando i 'cugini' dell'Espanyol, squadra rivelazione della fase iniziale della Liga, per il Real perderla significherebbe la fine dell'avventura di Julen Lopetegui alla guida delle 'merengues': Antonio Conte è già pronto per prenderne il posto, almeno secondo gli ultimi 'rumores'. Non a caso, nella conferenza stampa della vigilia il tecnico del Madrid, che da portiere del Barça nel 1994 nei prese cinque dagli arcirivali di cui ora è allenatore, è apparso particolarmente nervoso, e ha voluto sottolineare che "il coma non è certo irreversibile" e che "continuerò a respirare anche dopo questo 'Clasico'. Non sento certe voci e credo nei miei giocatori: vogliamo dare una gioia ai tifosi del Real".

L'ex ct della Spagna ha già scelto la formazione, un 4-4-2, nei suoi piani, ha un ruolo fondamentale Isco, che si accentrerà partendo dalla fascia sinistra. In casa del Barcellona il tecnico Ernesto Valverde non scopre le carte e dice che "il 'Clasico' rimane tale anche se non ci sono Messi e CR7: esisteva anche prima del loro arrivo in Spagna". E' chiaro che vuole vincerlo, ma non dice come, anche se sembra certa la conferma di Arthur a centrocampo, a fianco di Rakitic e Busquets, mentre in avanti dovrebbero essere Sergi Roberto e Coutinho a far compagnia al 'Pistolero' Suarez. "Siamo chiamati ad andare oltre l'assenza di Messi", è l'appello di Valvede ai suoi. Dal 2010-11 nel feudo barcellonista si ripete una costante, ovvero che il Real segna sempre, in tutto 24 reti nelle ultime 13 partite nel teatro dei sogni catalano. Ma non sempre queste marcature sono servite per vincere, ed è proprio ciò che si augura Valverde per domani.