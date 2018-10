LaLiga: Clasico senza Messi e Ronaldo, Real rischia

L'ultima spiaggia di Lopetegui nel primo Clasico senza Messi e Ronaldo. Il Barcellona e' il grande favorito del duello tra le grandi di Spagna in scena domenica pomeriggio al Nou Camp, clou del fine settimana europeo. Il Clasico frulla fascino e rivalita' in un'edizione solo sulla carta in tono minore. Leo e' infortunato, Cristiano fa fortuna alla Juve e le merengues attraversano una crisi senza precedenti.

Il faticoso successo sul Plzen fra i fischi rimanda la sorte del tecnico che non sopravviverebbe a una dura lezione al Nou Camp. Benzema contro Suarez, la sfida fraterna Modric-Rakitic, ma i blaugrana partono favoriti.

Una resurrezione del Real provocherebbe una possibile classifica inedita: alle spalle del Barca infatti incalzano le sorprese Espanyol e Alaves che hanno un impegno non insuperabile. Piu' complicato il cammino dell'incerto Atletico, bastonato pesantemente dal Dortmund, che ospita la Real Sociedad mentre dovrebbe ripartire il Siviglia che ospita la neopromossa Huesca.

Il quadro della 10/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)