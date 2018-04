Serie A, Inter Juve 0-1 - Formazioni - DIRETTA - LIVE

Inter-Juventus: 0-1 CRONACA DIRETTA DELLA PARTITA Posticipo della 35/a giornata, a Milano sfida chiave per bianconeri e nerazzurri



27' San Siro prova a scuotere i nerazzurri

25' Discesa di Perisic, che si accentra e conclude, tiro sbilenco, nessun problema per Buffon

23' DOUGLAS COSTA! Sinistro a giro, palla alta sopra la traversa

18' VAR assoluto protagonista nel giro di due minuti, con l'assegnazione del vantaggio della Juventus e l'espulsione per Vecino per un intervento con il piede a martello

18' ESPULSO VECINO! INTER IN 10 UOMINI!

14' JUVENTUS IN VANTAGGIO! DOUGLAS COSTA!

12' MATUIDI! Cross sul secondo palo di Cuadrado per Mandzukic che schiaccia di testa sui piedi del francese, Skriniar salva sulla linea

1' PARTITI! Palla all'Inter

0' Cornice di pubblico delle grandi occasioni. Stabilito il record di incassi nella storia della serie A, poco sopra i 5 milioni di euro

0' Allegri rivoluziona la difesa rispetto alla sconfitta contro il Napoli: Cuadrado a destra, coppia centrale Rugani e Barzagli e a sinistra Alex Sandro. Panchina per Dybala

0' Candreva ritrova la titolarità sulla fascia destra. Stessa cosa anche per Vecino che sostituisce l'infortunato Gagliardini



Formazioni

INTER

Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D'Ambrosio; Vecino, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.

JUVE

Buffon; Cuadrado, Barzagli, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic.



Il derby d'Italia, Inter-Juventus, non e' una partita come le altre: lo dimostrano i numeri e anche la quantita' di vip e rappresentanti delle istituzioni che saranno presenti in tribuna questa sera al Meazza. Lo stadio e' sold out con relativo record d' incasso: 78.328 spettatori e 5.297.508 milioni di euro. Ci saranno il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il segretario generale del Coni Carlo Mornati, il direttore delle competizioni Uefa Giorgio Marchetti. Presenti anche Luigi Di Biagio, Lele Oriali, Massimo Oddo, Marco Melandri, Gabriele Detti. Folta la rappresentanza del mondo dello spettacolo. Tra gli altri, Manuel Agnelli, Al Bano, Nina Zilli e Amadeus.



Abbraccio fra Zhang Jr e Agnelli - Il big match fra Inter e Juventus è stato preceduto da un saluto caloroso fra i vertici delle due società. Circa mezz'ora prima del calcio d'inizio, Steven Zhang, consigliere nerazzurro e figlio del patron del club, accompagnato dall'ad Andrea Antonello, è sceso in campo dirigendosi davanti alla panchina della Juventus per salutare il presidente Andrea Agnelli, che assisteva al riscaldamento della sua squadra: i due si sono abbracciati dandosi una stretta di mano amichevole. Prima dell'inizio del riscaldamento, Agnelli si è intrattenuto sul prato di San Siro per qualche minuto con Giorgio Chiellini, il difensore che non potrà aiutare la Juventus in campo per via di un infortunio, ma andrà comunque in panchina per stare vicino ai compagni in questa partita cruciale per le ambizioni scudetto dei campioni d'Italia.