Serie A, Roma Chievo 2-0 LA DIRETTA

Roma-Chievo 2-0 LA CRONACA DELLA PARTITA



LE AZIONI PIU' IMPORTANTI E I GOL



45' E' FINITO IL PRIMO TEMPO, Roma-Chievo 2-0

40' GOL DELLA ROMA! DZEKO!

29' PALO DI EL SHAARAWY! Roma a un passo dal raddoppio

22' SCHICK! Sorrentino para in due tempi il tiro dell'ex Samp

15' ANNULLATO UN GOL a El Shaarawy per fuorigioco, il Faraone aveva segnato di tacco

11' PALO DELLA ROMA! FAZIO!

9' Nainggolan soffia palla a Radovanovic, assist preciso a Schick che segna il suo secondo gol in campionato!

8' GOL DELLA ROMA! SCHICK!

4' CASTRO! TRAVERSA! Fiammata del Chievo, sfortunato il centrocampista gialloblu





IL QUADRO DELLA GIORNATA

Le formazioni



Roma: Alisson, Peres, Fazio, Jesus, Kolarov, Pellegrini, De Rossi, Nainggolan, Schick, Dzeko, El Shaarawy.

Chievo: Sorrentino, Depaoli, Bani, Radovanovic, Tomovic, Cacciatore, Hetemaj, Rigoni, Castro, Pucciarelli, Inglese.