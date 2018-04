Serie A, partite della 34/a giornata: risultati e classifica. Juve Napoli, tutto in una notte

Ci sarà anche 'core ingrato' del nuovo millennio, il Pipita Higuain, tra il Napoli e le rinnovate speranze di riagganciare la corsa scudetto nella sfida decisiva di domenica allo Juventus stadium. Nelle montagne russe del turno di mercoledì il Napoli in un quarto d'ora è passato dal -9 a -4. Se vince a Torino e la Roma stoppa i bianconeri all'Olimpico (risarcendo il 'danno' del 4-2 al San Paolo), lo scudetto può virare al Sud. Impresa ardua, considerando la forza tecnico-morale-agonistica dei campioni in carica da sei anni e le varie frenate dei napoletani, ma possibile.



E comunque la serie A, unico dei tornei maggiori d'Europa ancora in bilico, si regala un big match che può cambiare verso alla stagione.



Risultati e classifica



Le partite del prossimo turno, 34/a giornata, del campionato di serie A di calcio.



- sabato 21 aprile

Spal-Roma (ore 15)

Sassuolo-Fiorentina (ore 18)

Milan-Benevento (ore 20.45)



- domenica 22 aprile

Cagliari-Bologna (ore 12.30)

Atalanta-Torino (ore 15)

Chievo-Inter

Lazio-Sampdoria

Udinese-Crotone

Juventus-Napoli (ore 20.45)



- lunedì 23 aprile

Genoa-Verona (ore 20.45).