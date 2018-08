Europei atletica: Italia oro a squadre nella maratona

Sono tre medaglie per l'Italia nella maratona ai Campionati Europei di Berlino. Due volte sul podio gli uomini che, oltre al bronzo di Yassine Rachik, conquistano l'oro nella classifica a squadre, mentre le donne sono d'argento con il team. Nel successo per nazioni degli azzurri davanti a Spagna e Austria si rivelano fondamentali il quinto posto di Eyob Faniel e il dodicesimo di Stefano La Rosa. Per l'Italia è la quarta affermazione in Coppa Europa di maratona maschile dopo quelle del 1981, 1998, 2006. Le azzurre sono salite sul secondo posto del podio a squadre - oro alla Bielorussia, bronzo alla Spagna - grazie al sesto posto di Sara Dossena, all'ottavo di Catherine Bertone e al quattordicesimo di Fatna Maraoui. Per regolamento, le medaglie a squadre entrano nel computo del medagliere e quindi la formazione azzurra sale a sei metalli in questa edizione degli Europei con un oro, un argento e quattro bronzi.