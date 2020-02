Serie A: Bologna Udinese, formazioni

Allarme rosso in casa Bologna, alla vigilia dalla gara casalinga con l'Udinese, l'emergenza è totale, l'infermeria in overbooking: 7 i giocatori ai box più due squalificati. L'ultima cattiva notizia è arrivata giovedì, con il Bologna che ha comunicato l'infortunio subito da Svanberg in allenamento: lesione muscolare al semitendinoso della coscia sinistra e 3-4 settimane di stop. Lo svedese allunga la lista degli infortunati che comprende Dijks, Krejcì, Medel, Sansone, Santander e Soriano. Oltre a questi, sabato saranno assenti per squalifica Denswil e Schouten. L'undici titolare è praticamente obbligato e per la panchina Mihajlovic attingerà a piene mani dalla Primavera, impegnata sabato alle 14.30 a Genova, per arrivare ad almeno 19 convocati.

E' la difesa l'unico settore in semi-emergenza in vista della trasferta a Bologna. Prodl e De Maio continuano nel lavoro personalizzato e non saranno della partita. La formazione resterà dunque pressoché quella delle ultime uscite, con Samir, che ha superato l'infortunio, pronto a subentrare dalla panchina. A centrocampo ballottaggio tra Mandragora e Jajalo, con il primo favorito. Per superare la sterilità dell'attacco, Nestorovski si candida per una maglia da titolare, anche se Okaka e Lasagna vanno verso la riconferma.