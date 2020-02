"La filosofia calcistica è la stessa ma alcuni giocatori sono individualisti e non vanno toccati". Maurizio Sarri racconta la trasformazione della Juventus in relazione alle sue idee di gioco: "Non stanno stravolgendo la mia filosofia: questi giocatori sono individualisti e devono preservare le loro caratteristiche. Bisogna rispettare i giocatori che fanno la differenza. Se facessi il contrario sarei tacciato, giustamente, di integralismo".