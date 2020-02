Europa League: Roma Gent, formazioni

Non si vince per colpa dell'ambiente. Quando le cose vanno male in casa Roma, e negli ultimi anni è capitato spesso, si torna a parlare della troppa pressione della Capitale sulla squadra. Per Paulo Fonseca, tuttavia, questo assunto non è altro che un alibi. "Qui si crea una negatività che non capisco" confessa il tecnico, alle prese con la prima vera crisi da quando siede sulla panchina giallorossa (nel 2020 ha incassato sei sconfitte in nove partite). "La prima cosa che mi hanno detto in molti quando sono arrivato è che qui è molto difficile perché c'è una grande pressione. Ma la pressione esiste ovunque, qui diventa una scusa" taglia corto il portoghese alla vigilia dell'andata dei 16mi di Europa League contro il Gent all'Olimpico. "Se un allenatore non vuole avere pressioni non può allenare grandi squadre che vogliono vincere, non può allenare la Roma - spiega Fonseca - La pressione esiste ovunque, e per me questo non è un problema. Io sono pronto per questo e so bene che quando non si vince le critiche aumentano. Non è diverso da quanto succede altrove, ma qui diventa una scusa perché si dice che a Roma è molto difficile". Il problema dalle parti di Trigoria semmai è un altro, come sottolinea un calciatore come Chris Smalling, abituato a una realtà come quella del Manchester United: "Dobbiamo cercare di inculcare qui nel club una mentalità vincente perché la Roma è una società importante che non vince un trofeo da troppo tempo".

Probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): 13 Pau Lopez, 18 Santon, 6 Smalling, 20 Fazio, 11 Kolarov, 21 Veretout, 4 Cristante, 33 Carles Perez, 7 Pellegrini, 99 Kluivert, 9 Dzeko. (63 Fuzato, 23 Mancini, 37 Spinazzola, 77 Mkhitaryan, 17 Under, 8 Perotti, 19 Kalinic). All.: Fonseca

Gent (4-3-1-2): 1 Kaminski, 14 Castro-Montes, 32 Plastun, 5 Ngadeu, 15 Mohammadi; 22 Marreh, 6 Owusu, 8 Odjidja, 9 Bezus, 11 Niangbo, 16 David. (26 Coosemans, 21 Asare, 23 Lustig, 7 Yaremchuk, 19 Dejaegere, 24 Kums, 29 Depoitre). All.: Thorup Arbitro: Kabakov (Bul9 Quote Snai: 1,40 4,75 7,00

In campo alle 21 anche

Rangers-Braga

Roma-Gent

Wolfsburg-Malmoe

Az Alkmaar-Lask

Olympiacos-Arsenal

Apoel-Basilea

Leverkusen-Porto

Wolves-Espanyol.