Europa League: Ludogorets Inter

Christian Eriksen è titolare questa sera contro il Ludogorets per i sedicesimi d'andata di Europa League. Conte lo sperimenta dal 1' in una formazione largamente rimaneggiata. In attacco parte dalla panchina Lukaku, in favore di Sanchez e Lautaro Martinez. A centrocampo oltre a Eriksen, si rivede Borja Valero con Vecino. A centro difesa chance a Ranocchia con Godin e D'Ambrosio. In porta ancora Padelli, al posto di Handanovic che deve ancora recuperare dall'infortunio alla mano. Il Ludogorets, che è pronto ad affrontare la squadra nerazzurra senza paura, gioca con tre attaccanti Marcelinho, Wanderson e Swierczok

In campo alle 18.55 anche:

Shakhtar-Benfica

Francoforte-Salisburgo

Ludogorets-Inter

Bruges-Manchester United

Cluj-Siviglia

Copenaghen-Celtic

Getafe-Ajax

Sporting Lisbona-Basaksehir