Serie A: Roma Torino, le probabili formazioni

Concentrato sul presente, poco incline a rivangare il passato, per nulla interessato a pronosticare scenari futuri. Paulo Fonseca è un allenatore pratico, che non si perde in chiacchiere e che non ama piangersi addosso. Mette nelle mirino il Torino, avversario domani sera all'Olimpico alla ripresa del campionato, ed evita accuratamente di fissare tra gli obiettivi stagionali la vittoria di un titolo per proteggere il suo gruppo. "Ritengo che non sia giusto creare questo tipo di pressione sulla squadra - spiega il portoghese -. Abbiamo iniziato un nuovo processo, cambiando molti giocatori. Stanno migliorando pian piano, la squadra deve solo pensare alla prossima partita, al Torino. Dobbiamo vincere".

Cercare di riprendere in casa della Roma almeno un punto di quelli lasciati a fine 2019 a Verona e contro la Spal può apparire un'utopia per il Torino, decimato all'Olimpico da squalifiche, infortuni e attacchi influenzali. Walter Mazzarri, però, mostra di credere nel 'miracolo': "Tutti dicono che non abbiamo speranze - attacca il tecnico granata - noi invece le abbiamo. Certo, la Roma è una corazzata, il suo morale gira a mille e gioca bene; a noi deve riuscire qualcosa di speciale per portare a casa un risultato positivo. Ma in settimana ci siamo allenati bene e questo è di buon auspicio. Può sembrare una sfida proibitiva, ma certe volte i numeri si sovvertono"

Probabili formazioni di Roma-Torino. Roma (4-2-3-1): 13 Pau Lopez, 24 Florenzi, 23 Mancini, 6 Smalling, 11 Kolarov, 21 Veretout, 42 Diawara, 22 Zaniolo, 7 Pellegrini, 77 Mkhitaryan, 9 Dzeko. (63 Fuzato, 45 Cardinali, 20 Fazio, 5 Juan Jesus, 37 Spinazzola, 15 Cetin, 48 Antonucci, 17 Under, 8 Perotti, 19 Kalinic). All.: Fonseca. Squalificati: nessuno Indisponibili: Mirante, Santon, Zappacosta, Cristante, Pastore, Kluivert Diffidati: Pellegrini Torino (3-4-2-1): 39 Sirigu, 5 Izzo, 33 Nkoulou, 30 Djidjii, 34 Aina, 7 Lukic, 88 Rincon, 93 Laxalt, 24 Verdi, 21 Berenguer, 9 Belotti. (25 Rosati 18 Ujkani 17 Singo 29 de Silvestri 23 Meitè, 14 Bonifazi, 11 Zaza). All. Mazzarri Squalificati: Bremer e Ansaldi indisponibili: Iago Falque, Lyanco, Edera, parigini, Baselli, Millico. Diffidati: Aina, Rincon. Arbitro: Di Bello di Brindisi Quote Snai: 1,47 4,50 6,50