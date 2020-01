Serie A: Genoa Sassuolo, le probabili formazioni

"La situazione è delicata ma la sfida è fantastica. Bisogna mettere una pietra sopra il passato e ripartire da zero. Dobbiamo considerare che inizia ora un mini-campionato fatto di un girone più due gare". Il nuovo allenatore del Genoa Davide Nicola è pronto all'esordio domani al Ferraris contro il Sassuolo. "Non saremo perfetti, non sarà tutto già pronto ma guarderemo i nostri pregi. Servono umiltà e coraggio" ha aggiunto l' allenatore chiamato a salvare il Genoa, ultimo in classifica. Tra le prime scelte, quella del portiere, tra Perin e Radu: "Chi gioca domani sarà titolare tutta la stagione, oggi scelgo" ha detto Nicola. "Il Sassuolo gioca con qualità ma concede anche, dobbiamo esser bravi a capire come metterli in difficoltà" ha aggiunto. Il direttore sportivo Marroccu ha ufficializzato l'acquisto di Destro, già disponibile: "Congeliamo il mercato una settimana e in tre partite, con la Coppa Italia, valuteremo i giocatori".

Probabili formazioni di Genoa-Sassuolo.

Genoa (3-5-2): 97 Radu; 17 Romero, 2 C.Zapata, 4 Criscito; 18 Ghiglione, 20 Schone, 17 Sturaro, 29 Cassata, 28 Agudelo; 99 Pinamonti, 19 Pandev (93 Jandrei, 1 Perin, 5 Goldaniga, 32 Ankersen, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 33 Pajac, 21 Radovanovic, 65 Rovella, 9 Sanabria, 30 Favilli). All.: Nicola. Squalificati: nessuno Diffidati: Ghiglione. Indisponibili: Kouamè, Lerager.

Sassuolo (4-3-1-2): 47 Consigli; 22 Toljan, 19 Romagna, 31 Ferrari, 77 Kyriakopoulos; 8 Duncan, 4 Magnanelli, 73 Locatelli; 10 Djuricic; 7 Boga, 9 Caputo. (56 Pegolo, 64 Russo, 6 Rogerio, 13 Peluso, 17 Muldur, 33 Tripaldelli,14 Obiang, 23 Traore, 36 Mazzitelli, 68 Bourabia, 18 Raspadori, 50 Oddei). All.: De Zerbi Squalificati: nessuno. Diffidati: Djuricic, Magnanelli. Indisponibili: Berardi, Marlon, Defrel e Chiriches. Arbitro: Irrati di Pistoia Quote Snai: 2,20 3,55 3,10