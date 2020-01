Serie A: Milan Sampdoria, tentazione Ibrahimovic

Ibrahimovic titolare o Ibrahimovic in panchina? Il dubbio amletico di Stefano Pioli verrà risolto solo a poche ore dalla sfida di lunedì contro la Sampdoria. Lo svedese spinge tanto in allenamento, dimostra una discreta condizione - nell'amichevole di ieri si è mosso bene, ha segnato e fatto segnare - ed è carico come una molla, già leader vocale della squadra. "Sono pronto", continua a ripetere nella propria auto-candidatura. E, in effetti, la tentazione di riservargli un posto negli undici è forte: avere in campo un centravanti che leghi il gioco e a cui affidare la palla quando scotta affascina Pioli e il ballottaggio con Piatek non è mai stato così serrato. In 48 ore è cambiato tutto nella testa del tecnico: se la Befana nel suo sacco, all'inizio, avrebbe dovuto portare solo la scossa per rivedere Ibrahimovic a San Siro dopo sette anni e mezzo per un semplice saluto ai tifosi, oggi - dopo due giorni di lavoro con i compagni - invece si parla concretamente di un possibile debutto da titolare, con i dirigenti davvero impressionati per come Ibrahimovic si è calato in questa sua nuova avventura.

"Ibrahimovic? Sicuramente lo vedremo in campo. Vedremo se dal primo minuto o a gara in corso, comunque me lo aspetto sul rettangolo di gioco". Così Claudio Ranieri tecnico della Sampdoria in vista del match di lunedì a San Siro col Milan. Sarà una sfida speciale anche perché di fronte ci sarà lo svedese: "Spero di fare una gran partita e di fare punti, sicuramente troverò Ibrahimovic come avversario e non è una gran sorpresa nella calza della Befana. Ibra porterà entusiasmo e mentalità vincente, da parte nostra dovremo cercare di fare una gran partita, ripartendo dalla prestazione contro la Juventus, cercando di evitare gli errori commessi".