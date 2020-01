Ibrahimovic: 'Sono pronto, Milan mi ha portato felicità di giocare'

Zlatan Ibrahimovic presentato ufficialmente a Casa Milan. "Nel 2012 - ha detto il bomber svedese - ho lasciato il Milan senza il mio ok, la situazione era quella che era. L'importante è essere qui adesso, il Milan è casa mia, quando sono arrivato dal Barcellona ho sempre detto che mi aveva ridato la felicità di giocare a calcio. Sono pronto e spero di giocare subito". Ibraha sottolineato il rapporto positivo con i tifosi e la loro importanza per qualsiasi squadra.

"Sono già pronto, spero di giocare anche oggi in amichevole a Milanello. Ho scelto il Milan per l'adrenalina, non per il denaro. Ho avuto più richieste oggi a 38 anni di quando ne avevo 28. Mi ha chiamato Maldini dopo la mia ultima gara di Los Angeles. Ecco, dopo Bergamo ho ricevuto ancora più chiamate. Oggi - ha detto ancora - sono molto più cattivo… In realtà sono sempre me stesso e i miei compagni mi conosco. Bisogna sempre lavorare duro e saper soffrire per poter dare il massimo di se stessi. A me piace il lavoro duro".