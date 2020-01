Riparte LaLiga con Siviglia-Athletic LIVE

Oltre all'Italia solo la Liga scende in campo nel weeekend dell'Epifania dei cinque grandi tornei europei. Pausa in Inghilterra, dopo il tris di gare a ridosso di Capodanno e in Francia mentre la Germania riprende il 17 (IL PUNTO SUI CAMPIONATI).

Il clou e' il derby di Barcellona, per i blaugrana una suggestione piu' che un pericolo. L'Espanyol e' ultimo in classifica, in odore di retrocessione, e non vince da oltre due mesi. Il Barca, grazie al solito straordinario Messi Pallone d'Oro per la sesta volta, si ritrova in vetta alla classifica senza strafare e con molti nodi ancora da sciogliere. Nell'ultimo turno ha staccato il Real, bloccato dall'ostico Athletic Bilbao. La squadra di Zidane comincia l'anno invece con un impegno piu' sostanzioso: gioca infatti in casa del Getafe che sorprendentemente occupa il sesto posto. Altro match interessante e' quello tra Siviglia e Athletic mentre l'Atletico riceve il Levante.

Il quadro della 19/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Valladolid-Leganés ore 19

Siviglia-Athletic ore 21

València-Eibar sabato ore 13

Getafe-Real Madrid ore 16

Atlético Madrid-Levante ore 18:30

Espanyol-Barcellona ore 21

Granada-Maiorca domenica ore 12

Real Sociedad-Villarreal ore 14

Alavés-Betis ore 16

Celta Vigo-Osasuna ore 21