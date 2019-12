Serie A: Verona Torino, Belotti recuperato

Il Torino recupera capitan Belotti per la difficile trasferta sul campo del Verona. "Sta bene, è a disposizione da giovedì e possono contare su di lui al 100%", dice alla vigilia della partita Walter Mazzarri, che mescola le carte. "Zaza? Merita la riconferma come tutti quelli che hanno vinto la settimana scorsa - afferma - poi in settimana ho avuto anche altre risposte, per cui devo valutare. Non è detto che confermerò tutti, valuterò fino all'ultimo e domani vedrete che scelte farò".

Probabili formazioni di Verona-Torino.

Verona (3-4-2-1): 1 Silvestri, 13 Rrahmani, 24 Kumbulla, 23 Gunter, 5 Faraoni, 34 Amrabat, 4 Veloso, 88 Lazovic, 14 Verre, 20 Zaccagni, 10 Di Carmine. (22 Berardi, 96 Radunovic, 3 Vitale, 15 Bocchetti, 33 Empereur, 8 Henderson, 11 Pazzini, 32 Pessina, 66 Tutino, 9 Stepinski, 25 Danzi, 98 Adjapong). All: Juric Indisponibili: Badu, Bessa, Tupta e Salcedo Squalificati: Dawidowicz Diffidati: Amrabat

Torino (3-4-2-1): 39 Sirigu, 5 Izzo, 33 Nkoulou, 36 Bremer, 34 Aina, 8 Baselli, 88 Rincon, 15 Ansaldi, 24 Verdi, 21 Berenguer, 9 Belotti. (18 Ujkani, 25 Rosati, 7 Lukic, 11 Zaza, 22 Millico, 23 Meité, 29 De Silvestri, 30 Djidji, 93 Laxalt, 99 Buongiorno). All.: Mazzarri Diffidati: Aina, Ansaldi, Rincon Squalificati: nessuno Indisponibili: Iago Falque, Lyanco, Edera, Parigini, Bonifazi. Arbitro: La Penna di Roma Quote Snai: 2,75 3,10 2,70