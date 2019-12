Serie A: Juventus Udinese, le formazioni

"Per far giocare insieme Ronaldo, Dybala e Higuain servono determinate condizioni che dobbiamo essere bravi a capire". Maurizio Sarri risponde così ai giornalisti che gli chiedono del tridente alla vigilia dell'impegno casalingo in campionato con l'Udinese. "Una squadra è offensiva per mentalità, non per numero di attaccanti schierati - prosegue Sarri -. Io ad esempio penso che il modulo più difensivo sia il 3-4-3. Ci deve essere il presupposto che ci fa pensare di giocare con determinati giocatori".

Probabili formazioni

Juventus (4-3-1-2): 1 Szczesny, 13 Danilo, 19 Bonucci, 4 de Ligt, 12 Alex Sandro, 23 Emre Can, 30 Bentancur, 14 Matuidi, 33 Bernardeschi, 10 Dybala, 7 Ronaldo. (77 Buffon, 31 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 8 Ramsey, 11 Douglas Costa, 20 Pjaca, 21 Higuain, 24 Rugani, 25 Rabiot, 28 Demiral, 38 Muratore). All.: Sarri. Diffidati: Bentancur Squalificati: Cuadrado, Pjanic. Indisponibili: Chiellini, Khedira.

Udinese (3-5-2): 1 Musso; 87 De Maio, 5 Troost-Ekong, 17 Nuytinck; 18 Ter Avest, 6 Fofana, 38 Mandragora, 10 De Paul, 19 Stryger Larsen; 7 Okaka, 15 Lasagna (88 Nicolas, 27 Persian, 50 Becao, 2 Sierralta, 4 Opoku, 11 Walace, 72 Barak, 23 Pussetto, 30 Nestorovski, 91 Teodorczyk). All. Gotti Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Indisponibili: Sema, Samir, Jajalo Arbitro: Pasqua di Tivoli Quote Snai: 1,21 6,25 14

Bologna (4-3-3): 28 Skorupski, 14 Tomiyasu, 13 Bani, 23 Danilo, 15 Mbaye, 5 Medel, 16 Poli, 7 Orsolini, 31 Dzemaili, 10 Sansone, 9 Santander. (1 Da Costa, 97 Sarr, 4 Denswil, 6 Paz, 25 Corbo, 30 Schouten, 32 Svanberg, 7 Orsolini, 17 Skov Olsen, 22 Destro, 24 Palacio, 26 Juwara). All.: Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Denswil, Tomiyasu. Indisponibili: Dijks, Krejcì, Soriano.

Atalanta (3-4-2-1): 95 Gollini; 2 Toloi, 19 Djimsiti, 6 Palomino; 33 Hateboer, 15 De Roon, 11 Freuler, 21 Castagne; 18 Malinovskyi, 88 Pasalic; 9 Muriel. (31 Rossi, 57 Sportiello, 5 Masiello, 41 Ibañez, 8 Gosens, 13 Arana, 10 Gomez, 79 Traore, 17 Piccoli, 99 Barrow). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidato: Hateboer. Indisponibili: Ilicic, D. Zapata. Arbitro: Valeri di Roma Quote Snai: 3,65; 3,85; 1,90.

Milan (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 12 Conti, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 19 Hernandez; 79 Kessie, 4 Bennacer, 5 Bonaventura; 8 Suso, 9 Piatek, 10 Calhanoglu (25 Reina, 90 A. Donnarumma, 2 Calabria, 31 Caldara, 46 Gabbia, 68 Rodriguez, 39 Paquetà, 20 Biglia, 33 Krunic, 7 Castillejo, 18 Rebic, 17 Leao) All.: Pioli. Indisponibili: Duarte Squalificati: nessuno Diffidati: Paquetà, Hernandez Sassuolo (4-2-3-1): 56 Pegolo, 22 Toljan, 2 Marlon, 19 Romagna, 77 Kyriakopoulos, 4 Magnanelli, 73 Locatelli, 25 Berardi, 10 Djuricic, 7 Boga, 9 Caputo. (63 Turati, 64 Russo, 13 Peluso, 17 Muldur, 31 Ferrari, 33 Tripaldelli, 8 Duncan, 14 Obiang, 23 Traore, 36 Mazzitelli, 68 Bourabia, 18 Raspadori). All.: De Zerbi Squalificati: nessuno. Diffidati: Djuricic, Magnanelli. Indisponibili: Consigli, Defrel e Chiriches. Arbitro: Manganiello di Pinerolo Quote Snai: 1,55 4,50 5,50.